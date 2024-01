Assemblea soci Verona Network. Bissoli: «Stiamo lavorando sul turismo sociale»

L'intervista si è incentrata sul bilancio dell'anno appena concluso, il 2023, e le prospettive per il 2024. Bissoli ha evidenziato i successi raggiunti nonostante le difficoltà, soprattutto in relazione ai problemi di traffico in città. Un punto di orgoglio è stato il successo dei Mercatini di Natale, nonostante non tutto sia stato realizzato come previsto.