Assemblea soci Verona Network. Bellorio: «Il 2023 ci ha restituito grandi soddisfazioni»

Durante l'assemblea dei soci dell'Associazione Verona Network, tenutasi ieri sera in Via Torricelli 37 a Verona, Paolo Bellorio, presidente del Trasporto Privato di Confcommercio Verona, ha condiviso con Giorgia Preti le sue riflessioni sul 2023 e le prospettive per il futuro.

Bellorio ha espresso soddisfazione per il 2023, un anno particolarmente positivo per il settore del trasporto privato, grazie al notevole incremento del turismo a Verona. Questo incremento ha portato entusiasmo e ottimismo per il 2024, con previsioni molto favorevoli per il settore.

Tuttavia, non tutto è stato roseo. Una sfida significativa per il 2023 è stata la mancanza di personale, un problema comune a molti settori. Questa carenza ha causato situazioni sgradevoli, con alcune aziende costrette a chiudere o ridimensionare le loro operazioni.