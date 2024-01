Verona, il suo territorio e il Festival Lirico protagonisti ieri a Madrid

Ieri la città di Verona e il suo ricco territorio sono stati protagonisti alla Fiera Internazionale del Turismo (FITUR) a Madrid . L'assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, ha messo in luce l'eccezionale offerta culturale e turistica veneta , enfatizzando l 'importanza dell'opera lirica, un vero e proprio gioiello del patrimonio culturale della regione.

La lirica , con oltre un secolo di storia e tradizione nel Veneto, non è solo un simbolo culturale, ma anche un motore economico significativo . In particolare, l'identità di Verona e del suo territorio è stata fortemente influenzata da questa forma d'arte, riconosciuta e apprezzata a livello internazionale.

Il festival lirico non è l'unica attrazione che Verona ha da offrire. La Verona & Garda Foundation, l'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) del territorio, ha messo in risalto anche l'eccellenza dell'enogastronomia veneta. Un esempio di ciò sono i tortelli di Valeggio sul Mincio, presentati al pubblico con il nome "Carmen" e caratterizzati dai colori della bandiera spagnola, giallo e rosso. Questi piatti hanno riscosso grande successo tra i visitatori di FITUR, dimostrando come la cucina possa essere un ponte culturale efficace.