Giovanni Paolino nuovo presidente della Sezione Alimentare di Confindustria Verona

In un contesto industriale in evoluzione, la sezione alimentare di Confindustria Verona ha scelto un nuovo leader, Giovanni Paolino, per guidare il settore attraverso le sfide imminenti. L'assemblea ha eletto Paolino, attuale Amministratore di Eismann S.r.l. di Sona, come presidente per il periodo 2024-2028, segnando un passaggio significativo nella gestione dell'associazione.