La Golf compie 50 anni, Volkswagen lancia un nuovo modello

La Volkswagen si appresta a festeggiare in grande stile il 50esimo anniversario della sua iconica Golf , un modello che ha definito un'epoca nel mondo automobilistico. Con oltre 37 milioni di esemplari venduti dal suo debutto nel 1974 , la Golf non è solo la Volkswagen più venduta di tutti i tempi , ma anche l'automobile europea più popolare. Quest'anno, in occasione di questo significativo traguardo, Volkswagen presenta un nuovo capitolo nella storia della Golf con un'anteprima mondiale che promette di ridefinire gli standard del settore.

Il salto evolutivo della nuova Golf è guidato da innovazioni in ambito di hardware e software . La vettura sarà dotata di un sistema infotainment di ultima generazione, caratterizzato da un processore veloce, comandi intuitivi e un assistente vocale intelligente. Queste caratteristiche non solo migliorano l'esperienza di guida, ma pongono anche la Golf all'avanguardia della tecnologia automobilistica.

Uno degli aspetti più rivoluzionari della nuova Golf è il suo sistema ibrido plug-in. Questa tecnologia avanzata consente circa 100 km di autonomia in modalità completamente elettrica e una sorprendente autonomia complessiva di 1.000 km, coniugando la mobilità elettrica con l'adattabilità per lunghe percorrenze. Questa combinazione rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile e un compromesso ottimale per chi cerca sia l'efficienza energetica che la praticità.

L'attenzione ai dettagli si estende anche alla tecnologia di illuminazione. La nuova Golf è equipaggiata con i moderni fari a LED Matrix IQ.LIGHT. Questi fari offrono abbaglianti ad alte prestazioni e un logo VW illuminato nel frontale, elementi che non solo migliorano la sicurezza stradale, ma aggiungono un tocco distintivo al design già elegante del veicolo.

Con la produzione iniziata a Wolfsburg nel marzo 1974, la Golf è diventata un simbolo di affidabilità, innovazione e design. La nuova Golf, descritta come la migliore degli ultimi 50 anni, è pronta a debuttare sul mercato italiano questa estate, portando con sé mezzo secolo di eredità e un occhio rivolto al futuro dell'automobilismo.

«Da mezzo secolo, la Golf rappresenta il cuore del marchio Volkswagen: mobilità accessibile a tutti con il massimo livello tecnico. Si è sempre adattata alle esigenze dei Clienti, diventando così una campionessa mondiale di vendite. Ed è proprio su questo presupposto che si basa l’ultimo livello evolutivo della serie, dotata di maggiore efficienza, comfort, prestigio e un nuovo concetto di comando. Più Golf che mai» dichiara Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen.

«La Golf è un’icona di design. Spesso copiata, ma mai equiparata. Grazie alla sua stabilità estetica e al suo grande impatto visivo, è unica nel panorama delle compatte. Le caratteristiche distintive del design tipiche della Golf, come i montanti C, fanno da tempo parte del DNA della Volkswagen. L’essenzialità e la classe che contraddistinguono tutte le generazioni della Golf di oggi rappresentano per noi nel 2024 il punto di partenza e la fonte di ispirazione per sviluppare il design della Golf di domani» conclude Andreas Mindt, Head of Design del marchio Volkswagen.