Amarone Opera Prima, Cantina Valpolicella Negrar presenta Or'Jago 2019

L'edizione di quest'anno è particolarmente significativa per la cantina, poiché si concentra sul millesimo 2019 del Domìni Veneti Amarone della Valpolicella Docg Classico, etichettato come Or'Jago 2019 (l'oro di Jago). Quest'annata è stata caratterizzata da basse temperature e notevoli escursioni termiche, condizioni che non hanno interessato la fase finale di maturazione delle uve. Di conseguenza, il vino ha beneficiato di un eccezionale accumulo di sostanze coloranti e una buona acidità, esaltando le qualità territoriali del cru di Jago: un abbinamento perfetto di corpo e struttura, freschezza ed eleganza.