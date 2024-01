UIL FPL lancia l'idea di incentivare l'uso della bici tra i dipendenti pubblici

La UIL FPL ha già affrontato la questione dei furti di biciclette, proponendo la creazione di parcheggi custoditi per questi mezzi. In alcune strutture, come l'AOUI, sono stati già realizzati spazi dedicati al personale. Marco Bognin, Segretario Organizzativo della Uil Fpl, ricorda l'importanza di spazi sicuri e dedicati per le biciclette, discussi durante gli incontri preliminari per la circonvallazione con il Comune di Verona.