Innovazione in agricoltura, Consorzio LEB presenta PHITO

L'agricoltura si affaccia sull'era digitale con un progetto innovativo, PHITO (Platform for Helping Small and Medium Farmers to Incorporate digital Technology for equal Opportunities), che vede protagoniste le piccole e medie imprese (PMI) locali. Il Consorzio di Bonifica LEB ha lanciato questa iniziativa per sostenere la transizione digitale in agricoltura, rivoluzionando il modo in cui le aziende agricole europee operano e interagiscono.