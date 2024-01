Comunità energetiche, il MASE ha pubblicato il decreto. Da domani entra in vigore

Un passo decisivo verso la sostenibilità energetica è stato compiuto oggi con la pubblicazione del decreto che promuove le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l'autoconsumo diffuso in Italia. A partire da domani, 24 gennaio, il decreto entrerà ufficialmente in vigore, segnando un momento storico per la transizione energetica del Paese. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha espresso soddisfazione per questo avanzamento, affermando: «Oggi siamo ancor più vicini a questo atteso obiettivo». SCARICA IL DECRETO

Il provvedimento, che ha ricevuto l'approvazione della Commissione europea e la registrazione della Corte dei Conti, prevede che entro i prossimi trenta giorni vengano stabilite dal Ministero, con il supporto dell'ARERA e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le regole operative per l'erogazione degli incentivi. Il GSE, ente incaricato della gestione di questa misura, attiverà i portali per la presentazione delle richieste entro 45 giorni dalla definizione di queste regole.

Il decreto stabilisce due principali strumenti per incentivare le CER: un contributo a fondo perduto che può arrivare fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rivolto in particolare alle comunità nei comuni con meno di cinquemila abitanti, e una tariffa incentivante per l'energia rinnovabile prodotta e condivisa su tutto il territorio nazionale. Questi incentivi, che possono essere combinati tra loro, mirano allo sviluppo complessivo di cinque gigawatt di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Per facilitare l'accesso alle informazioni e supportare i potenziali interessati, il GSE metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale documenti, guide informative e canali di supporto dedicati. In collaborazione con il MASE, verrà inoltre lanciata una campagna informativa, il cui primo passo consiste in una serie di FAQ già disponibili online per orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti e cooperative. SCARICA LE FAQ

Inoltre, sarà presto disponibile sul sito del GSE un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative. Già accessibile è la mappa interattiva delle cabine primarie sul territorio nazionale, strumento utile per la pianificazione di progetti legati alle CER.