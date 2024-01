Cassa Padana, giovedì 25 gennaio un convegno sull'agricoltura del domani

Con l'obiettivo di delineare il futuro dell'agricoltura, il convegno "Agricoltura domani: una questione di conoscenza" si prepara ad aprire le sue porte il 25 gennaio 2024, al Cassa Padana Forum di Leno, Brescia. Questo evento, che si svolgerà dalle 16:30 alle 19:30, è una collaborazione tra Cassa Padana, il Politecnico di Milano e l'Istituto Superiore Vincenzo Capirola.

In un periodo di trasformazioni profonde, con sfide come tensioni geopolitiche, transizione ecologica, innovazioni digitali e calo demografico, il convegno mira a identificare le principali sfide che il mondo dell'agricoltura dovrà affrontare nei prossimi anni. Uno degli aspetti salienti dell'evento sarà la presentazione del progetto dell'Hub della conoscenza, una mossa strategica per sostenere la comunità del territorio nel contesto di questi cambiamenti globali.

Andrea Lusenti, direttore generale di Cassa Padana, ha sottolineato l'importanza del ruolo delle banche locali nel formulare modelli di business innovativi e flessibili, focalizzati non solo sulle piccole e medie imprese ma anche sul settore pubblico e agricolo. «Una banca locale come Cassa Padana deve promuovere una nuova consapevolezza imprenditoriale, sociale e pubblica, in collaborazione con centri di eccellenza come il Politecnico di Milano» ha affermato Lusenti.

L'evento si propone di esplorare come le normative attuali, come quelle in materia ESG e il Nuovo codice sulla crisi d'impresa, possano essere viste non come ostacoli, ma come opportunità per stimolare il cambiamento e la crescita. Ci sarà un focus particolare sulla necessità di una maggiore capitalizzazione delle PMI e sull'uso della finanza straordinaria per affrontare le carenze patrimoniali.

Un altro aspetto chiave del convegno sarà l'ingaggio dei giovani, un elemento fondamentale per il futuro delle comunità locali e per la correlazione tra educazione e mondo del lavoro. Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, ha evidenziato la complessità delle sfide attuali e la necessità di un nuovo paradigma competitivo basato sull'economia sostenibile della conoscenza.