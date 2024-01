Fieragricola, presentata a Roma la 116^ edizione

La 116ª edizione di Fieragricola, la rassegna internazionale di agricoltura, è stata presentata oggi a Roma, anticipando un evento che promette di essere un punto di riferimento per il settore. In programma a Veronafiere dal 31 gennaio al 3 febbraio, Fieragricola 2024 si concentrerà su temi cruciali come la meccanica agricola, la zootecnia, le colture specializzate, le energie rinnovabili, la chimica verde, oltre alle tecnologie hi-tech per l'agricoltura sostenibile.

Con la presenza di figure di spicco come Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, e il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, l'evento ha sottolineato l'importanza dell'innovazione e del progresso nel campo agricolo. Come ha evidenziato Bricolo, dal 1898 Fieragricola è sinonimo di ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di migliorare la produttività e garantire la sicurezza alimentare.

L'edizione di quest'anno affronta sfide contemporanee come i cambiamenti climatici e il ricambio generazionale, temi che hanno visto una diminuzione significativa del numero di aziende agricole in Europa nell'ultimo decennio. L'evento si propone come un hub culturale e formativo, prima ancora che commerciale, evidenziando il ruolo fondamentale delle fiere nel promuovere il dialogo e l'innovazione.

Fieragricola 2024 si distingue per i suoi numeri impressionanti: 11 padiglioni, 820 espositori da Italia e 20 altri Paesi, e una superficie espositiva di 52.000 metri quadrati. L'evento ospiterà stand importanti come quelli del Ministero dell’Agricoltura e di Casa Veneto di Regione Veneto, rafforzando il legame tra imprese agricole, espositori e istituzioni.

Il sottosegretario La Pietra ha sottolineato l'impegno del governo nel mettere l'agricoltura al centro dell'agenda politica, con l'obiettivo di migliorare il dialogo tra le filiere e creare maggior valore aggiunto. La manifestazione diventa così una piattaforma per presentare un piano strategico nazionale per l'agricoltura.

Uno degli aspetti più interessanti di Fieragricola 2024 è la sua componente convegnistica, con oltre 140 convegni previsti. Il tema principale di quest'anno è "l’agricoltura nel clima che cambia", un argomento di grande attualità e importanza. Marino Berton, coordinatore scientifico dell'evento, ha messo in evidenza l'importanza di utilizzare innovazioni tecnologiche e di governance per aumentare la resilienza degli agroecosistemi ai cambiamenti climatici.

La zootecnia avrà un ruolo di primo piano con tre padiglioni dedicati, evidenziando l'importanza della tecnologia, come la robotica, e la valorizzazione dei reflui in ottica di circolarità dell’agricoltura.

Innovazione e digitalizzazione saranno al centro del "Fieragricola Tech", con focus su agricoltura digitale, sistemi di irrigazione smart, energie rinnovabili e biosolutions per la protezione del suolo.