Doc delle Venezie, prosegue la crescita quantitativa e qualitativa

In un anno segnato da notevoli difficoltà per il settore vitivinicolo italiano, la denominazione di origine Delle Venezie emerge con un bilancio incoraggiante per il 2023. Malgrado un contesto generale di calo dei volumi e fatturati, questa DOC, la seconda più estesa in Italia e pilastro del Sistema Pinot Grigio del Nordest, chiude l'anno con un risultato positivo: quasi 5 milioni di bottiglie in più sul mercato rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1.661.384 ettolitri imbottigliati (fonte Triveneta Certificazioni).