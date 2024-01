Tra fisico e digitale: come i CRM trasformano le piccole e medie imprese

Nella contemporaneità digitale, l'unione tra il mondo fisico e quello digitale è diventata un elemento cardine per le aziende, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI) che si trovano a operare in un mercato in costante evoluzione. L'integrazione del concetto di 'phygital', la convergenza tra il mondo reale e il digitale, unitamente alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM), rappresenta un passo di rilevanza cruciale per tali imprese nell'ottica di migliorare l'efficienza operativa e l'esperienza complessiva della clientela. Il metodo phygital facilita la congiunzione tra esperienze fisiche e digitali, combinando i vantaggi dell'interazione diretta con il cliente nel mondo reale con l'efficienza e la scalabilità offerte dalle soluzioni digitali. Questo connubio con un sistema CRM efficiente consente alle PMI di gestire in modo digitale e ottimale i dati dei clienti, automatizzando diverse attività, dalle vendite al marketing, dall'assistenza all'e-commerce. L'obiettivo è comprendere approfonditamente le necessità dei clienti e offrire un'esperienza personalizzata e uniforme su tutti i canali.

Per questo motivo, TeamSystem ha redatto il manuale CRM per le PMI che contiene i principi per selezionare un sistema CRM adatto alla propria attività, dalle funzionalità chiave per l'azienda alla sua usabilità, dalla potenziale integrazione con altre piattaforme alla protezione delle informazioni dei clienti. TeamSystem è una società italiana di spicco che si occupa di sviluppare soluzioni digitali per imprese e professionisti, sia in Italia che a livello globale.

La guida offre poi una lista di benefici derivanti dall'integrazione di questo servizio nelle PMI. Partendo dall'ottimizzazione della gestione delle informazioni clienti, al fine di incrementare la fedeltà e migliorare l'assistenza clienti, si procede successivamente all'analisi delle performance di vendita e al controllo dei dati per automatizzare il coordinamento e la pianificazione delle attività aziendali. Infine, presenta diversi esempi sull'applicazione di un sistema CRM in base alle esigenze imprenditoriali. Le PMI possono inizialmente affrontare sfide nell'implementazione di tali sistemi. Tuttavia, esistono soluzioni personalizzate che semplificano questo processo. L'impiego di piattaforme CRM basate sul cloud, applicazioni mobili e strumenti di analisi dati può permettere alle PMI di gestire in modo efficiente e mirato le relazioni con i clienti, sia sul web che offline.