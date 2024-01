Cristiano Roncato nuovo presidente della Valigeria Roncato Spa

Valigeria Roncato S.p.A., azienda leader nel settore della valigeria e accessori da viaggio Made in Italy, ha annunciato l'insediamento di Cristiano Roncato come nuovo presidente. Questa nomina segna l'inizio di un capitolo entusiasmante per l'azienda con sede a Campodarsego, in provincia di Padova, fondata nel 1973 da Giovanni Roncato.

Cristiano, discendente della terza generazione della famiglia Roncato, assume il ruolo di presidente in seguito alla scomparsa del padre Giovanni, avvenuta lo scorso 27 settembre. Con un'esperienza consolidata maturata in precedenza come Direttore Generale e Amministratore Delegato, Cristiano ha sempre puntato sull'elevata qualità, sullo stile inconfondibile e sul design innovativo, pilastri che hanno forgiato la reputazione della RV Roncato a livello nazionale e internazionale.

La visione di Cristiano Roncato è stata sempre orientata verso l'innovazione e la collaborazione con le nuove generazioni. La sua partnership con la Scuola Italiana Design (SID) di Padova ha infatti favorito lo sviluppo di idee fresche e creative, contribuendo alla formazione di professionisti che hanno arricchito il successo dell'azienda.

Nel suo nuovo ruolo, Cristiano si avvarrà del sostegno dei fratelli Alessandra, Enrico e Andrea, con i quali forma un team unito nell'intento di continuare l'opera di famiglia e di mantenere vivi i valori trasmessi dal padre. Cristiano ha espresso grande orgoglio nel proseguire il lavoro iniziato dal padre cinquant'anni fa, ribadendo l'impegno dell'azienda nel creare prodotti di alta qualità, dal design innovativo e dall'inconfondibile stile italiano.

Valigeria Roncato S.p.A. si proietta nel futuro con ambiziosi progetti. Dopo l'apertura di un nuovo store monomarca nello shopping district Scalo Milano Outlet & More, l'azienda prevede di espandere la propria rete retail in Italia e in Spagna, quest'ultima anche in seguito all'acquisizione della filiale spagnola nel 2023. Inoltre, è prevista l'inaugurazione di un nuovo polo produttivo a Campodarsego e il lancio di una nuova collezione tra giugno e settembre, frutto della collaborazione con Warner Bros.