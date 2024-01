Motor Bike Expo, affluenza straordinaria nei tre giorni di fiera

Conclusa ieri la 16^ edizione del Motor Bike Expo 2024, un evento che ha visto una crescita significativa nel numero dei visitatori rispetto all'edizione precedente, consolidandosi come uno dei saloni motociclistici più frequentati in Italia e in Europa.

Per tre giorni, il Motor Bike Expo ha offerto un paradiso per gli appassionati di moto, presentando una vasta gamma di stili e culture motociclistiche. Dalle competizioni sportive alle meraviglie della meccanica, passando per le realizzazioni custom e la mobilità urbana, la fiera ha toccato ogni angolo del mondo motociclistico.

Tra le novità di quest'anno, spicca la presentazione mondiale della BMW R12, che ha attirato l'attenzione di esperti e appassionati. Un'altra innovazione degna di nota è il nuovo motore rivoluzionario brevettato da Umberto Borile, che promette di trasformare il sistema di distribuzione motociclistico. Suzuki ha presentato tre nuovi modelli in anteprima per il mercato italiano, mentre Vanni Oddera e sei campioni di motocross freestyle hanno offerto un'esperienza indimenticabile a 80 visitatori disabili.

La Vespa è stata protagonista di una raccolta firme per il riconoscimento come "Patrimonio della Cultura Italiana", un gesto che sottolinea l'importanza culturale delle due ruote in Italia. La fiera ha ospitato anche importanti novità, come la Daytona 660 di Triumph Motorcycles e lo scooter elettrico “e-parkourer” di BMW Motorrad, segnando un passo avanti nell'innovazione e nella sostenibilità.

Paola Somma e Francesco Agnoletto, co-fondatori e organizzatori dell'evento, hanno espresso grande soddisfazione per il successo del salone, sottolineando come il Motor Bike Expo riesca ad abbracciare le diverse passioni e aspirazioni dei motociclisti.

Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere, ha confermato il ruolo di primo piano dell'evento nel panorama internazionale del motociclismo, evidenziando l'aumento della qualità dell'offerta e il lavoro di squadra di tutti gli attori coinvolti.

L'edizione 2024 ha visto anche una crescente presenza femminile tra i motociclisti, un trend che si riflette nella vendita dei biglietti online. Questa crescita costante della quota di donne visitatrici è un segnale positivo per un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.