Economia di Francesco: Veronafiere-Vinitaly ospiti in Vaticano

In un evento che ha unito spiritualità, cultura e imprenditorialità, P apa Francesco ha rivolto parole di significativa importanza ai rappresentanti di Veronafiere-Vinitaly , nonché a oltre 100 produttori vinicoli e membri delle associazioni di settore. L'occasione era l'Udienza privata concessa oggi nel contesto della giornata “L’economia di Francesco e il mondo del vino italiano”, evento promosso da Veronafiere-Vinitaly presso il Palazzo Apostolico Vaticano.

Papa Francesco ha ulteriormente evidenziato l'importanza della riflessione etica nel settore vinicolo , considerando la sua rilevanza sia a livello nazionale che internazionale. Ha lodato l'attenzione all'ambiente, al lavoro dignitoso e alle sane abitudini di consumo , ponendo l'accento sul rispetto in tutte le sue forme come fondamentale nel processo di produzione del vino.

Il Pontefice ha esaltato il vino e l'agricoltura come doni divini, sottolineando però l'importanza della responsabilità umana nel custodirli. « Il vino, la terra, l’abilità agricola e l’attività imprenditoriale sono doni di Dio, ma non dimentichiamo che il Creatore li ha affidati a noi, alla nostra sensibilità e alla nostra onestà» ha dichiarato Papa Francesco.

Federico Bricolo , presidente di Veronafiere, ha espresso il suo entusiasmo per l'evento, sottolineando il supporto ricevuto dalla Diocesi di Verona e dal vescovo Monsignor Domenico Pompili . Bricolo ha ribadito il messaggio del Papa, sottolineando l'importanza del vino come simbolo di tradizione e sostenibilità economica, e il ruolo di Vinitaly nel promuovere il patrimonio enologico e la coesione sociale.

L'iniziativa "L’economia di Francesco e il mondo del vino italiano" si inserisce in un contesto più ampio di collaborazione tra Veronafiere-Vinitaly, la Diocesi di Verona e il supporto di Banca Generali e Generali Italia. Questo evento non solo ha rafforzato il legame tra spiritualità e imprenditorialità, ma ha anche messo in luce il ruolo fondamentale del settore vinicolo nell'economia sostenibile e nel tessuto sociale e culturale italiano.