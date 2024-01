Phoenix Capital, nuova partnership con Startup Geeks

Sempre più innovazione nei “piani” di Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo. La società di consulenza manageriale, corporate finance e servizi tecnologici e operativi per lo sviluppo del business di imprese, banche, assicurazioni, intermediari assicurativi e operatori dei pagamenti ha siglato nelle ultime settimane un accordo di partnership con Startup Geeks, il più grande incubatore online italiano di startup, nato come società benefit nel 2019.

In prima linea, il Phoenix Innovation Center, l’ultima nata tra le Divisioni di Business di Phoenix Capital, diretto dal manager Francesco Righetti e che funge da vero e proprio ponte tra Startup, PMI innovative, operatori industriali e strumenti del venture capital.

Ad orientare l’accordo la mission condivisa: affiancare e supportare la crescita di chi vuole innovare, trasmettendo le conoscenze, competenze e relazioni strategiche per farlo al meglio. Obiettivo, quello di intercettare start up, PMI innovative, imprese, e “talenti con ottime idee” per accelerarne i processi di sviluppo attraverso la messa a disposizione di metodologie, strumenti di pianificazione e di business, servizi tecnologici e veicoli di venture capital. Forti, inoltre, di un importante network di stakeholder, clienti e partner industriali.

I SERVIZI OFFERTI DAL PHX INNOVATION CENTER - L’Innovation Center mette a disposizione delle startup della community di Startup Geeks competenze consolidate nella redazione e implementazione di business plan e piani industriali - incluse valutazioni pre-money e proiezioni di valorizzazione ed exit -, nella progettazione e realizzazione end-to-end di campagne di Equity Crowdfunding e nella ricerca di venture capital (corporate e finanziari).

A queste verticalità si affianca, a completo supporto e con un approccio molto pragmatico, l’intero ecosistema di servizi e relazioni di Phoenix Capital: servizi amministrativi, contabili, legali, di HR e comunicazione istituzionale, strategie di digital marketing e CRM, nonché attività di project management e consulenza strategica tipiche del core business di Phoenix.

«Lo sviluppo di ecosistemi e relazioni è da sempre un punto cardine della vision di Phoenix Capital. La partnership chiusa conferma questa tendenza e allarga gli orizzonti alle migliori realtà innovative del panorama italiano. Come Innovation Center siamo entusiasti di avviare questa nuova collaborazione con Startup Geeks, che si è affermata con rapidità e professionalità nel panorama dell'innovazione italiano. Entrare in contatto con la loro community di startup e imprenditori rappresenta per noi un'opportunità unica, per offrire i nostri servizi, nonchè condividere competenze e il nostro ecosistema di relazioni industriali e finanziarie», il commento di Francesco Righetti, Direttore del Phoenix Innovation Center.

«Siamo molto felici di accogliere Phoenix Capital tra i nostri partner. Gli imprenditori di oggi e di domani hanno bisogno di strumenti e professionisti adatti per far sì che la validazione delle loro idee di business sia efficace e strutturata. Abbiamo puntato su di loro affinché possano apportare tutto il supporto possibile e affiancarci nella nostra missione di creare una nuova generazione di imprenditori più consapevoli, preparati e performanti» spiega Alessio Boceda, cofondatore di Startup Geeks.