Intelligenza artificiale, Simone Arcagni ospite alla Vecomp Academy

Quando si parla di Intelligenza Artificiale ci si riferisce a tutti gli strumenti informatici in grado di simulare il pensiero umano, dalle correzioni automatiche dei testi sui software di scrittura fino alla più in voga Chat GPT per arrivare ad applicazioni in grado di sostituirsi quasi interamente all’essere umano.

Fin dalle origini, l’informatica si presenta come un sistema complesso che instaura con l’essere umano un rapporto di simbiosi. Pensiamo alla teoria cyborg, che conosciamo grazie ai romanzi di fantascienza e ai film, come Blade Runner e alla più recente serie tv Westworld o ai romanzi di Isaac Asimov: tutti hanno mostrato da diversi punti di vista l’evoluzione della tecnologia digitale in qualcosa dalle sembianze umane.

La nuova frontiera di Intelligenze Artificiali sta diventando qualcosa di più di un semplice strumento che ci aiuta nella vita quotidiana: smart home, assistenti vocali, auto a guida autonoma e i suggerimenti basati su ricerche, acquisti e comportamenti online sono fra le applicazioni dell’IA che tutti noi utilizziamo ogni giorno. Da una parte è evidente come questa tecnologia migliori la qualità della vita, dall’altra pone nuove sfide sul piano economico e sociale oltre che morale ed etico.

Questa e altre riflessioni saranno i temi che Simone Arcagni, tra i principali esperti di intelligenza artificiale e media immersivi, tratterà nel terzo incontro della nuova stagione di “Open – Il Festival della Cultura d’Impresa” organizzato da Vecomp e giunto alla quinta edizione, proposto gratuitamente al pubblico grazie al progetto di Vecomp Academy.

Arcagni è professore all’Università di Palermo. Studioso, consulente, curatore e divulgatore di nuovi media e nuove tecnologie. Collabora con diversi riviste e giornali, come Il Sole24Ore e Repubblica, è autore di Digital World, trasmissione di Rai Scuola e ha un blog sul sito «Nòva100».

In qualità di consulente scientifico ha lavorato e lavora per diversi enti e istituti. Per il Museo Nazionale del Cinema di Torino è consulente per i nuovi media e le nuove tecnologie ed è il referente scientifico dell’Unione degli Editori e dei Creators Digitali di ANICA.

Fa parte di diversi comitati scientifici e gruppi di ricerca nazionali e internazionali tra cui HumaniTies and Artificial Intelligence (JRC- European Commission).

La rassegna di quest’anno, intitolata “Alzare lo sguardo” è un invito rivolto alle persone e alle organizzazioni veronesi ad avere il coraggio di guardare oltre l’urgenza per scoprire ambiti di realtà fino ad ora poco conosciuti o inesplorati.



L’incontro si svolgerà giovedì 25 gennaio alle ore 18.30 presso la sede di Vecomp Academy in via A. Dominutti, 2 a Verona



La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito Vecomp Academy.