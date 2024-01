Inaugurata oggi a Verona Motor Bike Expo 2024

Oltre 100.000 metri quadrati di esposizione, 700 espositori distribuiti in 7 padiglioni, 6 aree esterne che ospitano gare, spettacoli, esibizioni e che vedranno protagonista soprattutto il pubblico, un programma con oltre 150 appuntamenti, eventi, incontri. Da oggi, venerdì 19, a domenica 21 gennaio 2024, nel quartiere fieristico di Veronafiere, Motor Bike Expo dà il via alla stagione dedicata alla passione per la moto.

Questa mattina il taglio del nastro a Veronafiere, alla presenza del sindaco di Verona Damiano Tommasi, del presidente di Veronafiere Federico Bricolo, del presidente del Veneto Luca Zaia e del presidente della Provincia Flavio Pasini.

Il Salone internazionale del motociclista traglia le 16 edizioni alla Fiera di Verona, in coincidenza con i 30 anni di attività fieristica dei suoi ideatori: Paola Somma e Francesco Agnoletto.

Motor Bike Expo si conferma punto di riferimento e di ritrovo invernale per gli appassionati delle due ruote; non un salone tradizionale, ma una festa dei motociclisti che sanno di trovare in tutti i settori espositori che condividono la propria passione e che sono pronti a raccontare le proprie creazioni, novità, progetti, idee.

Cosa trovare a Motor Bike Expo La produzione di serie, con la presenza oltre 20 case motociclistiche in veste ufficiale, tantissimi produttori e distributori di abbigliamento ed accessori per il motociclista e la sua moto. Il panorama custom internazionale al gran completo, con grandi firme delle personalizzazioni provenienti da tutto il pianeta e le loro realizzazioni, sempre più al confine tra meccanica e arte. Lo sport motociclistico, in tutte le sue declinazioni, raccontato attraverso le voci dei protagonisti (piloti, team, promoter e organizzatori), in una fitta serie di premiazioni e presentazioni. Il mototurismo, fenomeno che rende i viaggiatori su due ruote sempre più protagonisti di Motor Bike Expo, presenti a Verona per conoscere e programmare le prossime avventure in ogni angolo d’Italia e del globo. Lo spettacolo, nelle grandi aree esterne, con esibizioni, gare e la possibilità per il pubblico di provare dal vivo molte novità. Tutte le nuove tendenze, con un’attenzione particolare alla mobilità, alla sostenibilità ambientale e soprattutto alla sicurezza dei motociclisti. Incontri, racconti, testimonianze, area shopping ed il parcheggio gratuito riservato a chi arriverà in moto a Veronafiere.

Da segnalare due anteprime mondiali assolute, per cui BMW Motorrad ha scelto MBE (BMW R 12 e BMW R 12 nineT e una personalizzazione su base R 18, ad opera di un importante customizer statunitense), al pari di Suzuki, che presenta, in anteprima nazionale, tre versioni inedite ed esclusive.

Questo (e ancora altro) è Motor Bike Expo, il salone pensato per i motociclisti, che amano ritrovarsi in fiera, a gennaio, per scoprire le novità dell’anno appena iniziato, programmare i propri acquisti, i viaggi, la partecipazione alle competizioni.

A testimoniare lo straordinario successo di questa fiera sono i numeri: 160.000 visitatori nel 2023 ma anche circa 200.000 tra follower e contatti, sui social e con i media, oltre 1 milione e mezzo di visite al sito web, grazie ad una produzione di informazioni e contenuti che non si ferma mai durante l’anno.

