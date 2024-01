L'Intelligenza Artificiale nel mondo imprenditoriale: una rivoluzione silenziosa

Nel corso degli ultimi decenni, il mondo dell'imprenditoria ha assistito a una trasformazione radicale, una rivoluzione guidata non dalle macchine a vapore o dalle linee di montaggio, ma da una forza molto più eterea e potente: l'intelligenza artificiale (IA). La genesi di questa rivoluzione risiede nei laboratori di ricerca degli anni '50 e '60, dove pionieri come Alan Turing e John McCarthy sognavano di creare macchine in grado di "pensare". Tuttavia, è solo negli ultimi anni che questa visione è diventata realtà, grazie al rapido sviluppo tecnologico e all'espansione esponenziale della potenza di calcolo.