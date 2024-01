Intelligenza artificiale ed etica, padre Paolo Benanti ospite a Verona

In occasione della festività di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, la Diocesi di Verona non solo organizza la tradizionale messa dedicata ai professionisti della comunicazione, che sarà mercoledì 24 gennaio alla 17.00 , presieduta da don Luca Passarini, direttore Ufficio diocesano , ma si prepara anche a un evento di grande rilievo culturale e tecnologico.

Benanti ha ottenuto riconoscimenti internazionali per il suo lavoro, incluso il suo coinvolgimento nel New Artificial Intelligence Advisory Board delle Nazioni Unite, un organismo incaricato di fornire consulenza sulle questioni etiche, legali e sociali legate all'AI. Inoltre, è stato recentemente nominato presidente della Commissione sull'intelligenza artificiale per l'informazione e l'editoria, istituita dal governo italiano. Questo ruolo enfatizza la sua expertise nella regolamentazione etica e sociale dell'AI, un tema di fondamentale importanza per il futuro della democrazia e della convivenza civile.