"Bell’impresa!", oggi a Santa Marta il convegno finale del progetto di cooperazione

Responsabilità e spirito imprenditoriale si sono fatti strada in oltre 3mila bambine e bambini del territorio scaligero, in un percorso durato tre anni per allenare la cooperazione tra le realtà scolastiche e il territorio in cui si trovano.

È tempo di bilanci per il progetto Bell’Impresa!, selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e realizzato da Hermete Cooperativa, in collaborazione con Progettomondo, l’associazione Le Fate, Fondazione Edulife, Irecoop Veneto, Università di Verona, Valpolicella Benaco Banca, 11 Istituti e 13 comuni dell'ovest veronese.



Cresciuto di mese in mese, generando un impatto positivo su studenti, studentesse, scuola, territorio e famiglie, il progetto è giunto al termine, con uno sguardo già attento e ampio verso il futuro.

Oggi, giovedì 18 gennaio, dalle 15 alle 18.30, la Sala SMT.06 del Compendio universitario Santa Marta in via Cantarane 24 ha ospitato un evento conclusivo ma anche di rilancio, in cui si è data voce ai promotori del progetto per fare luce su quali siano i prossimi passi da compiere per fare della cooperazione un fattore di rinnovamento della scuola.