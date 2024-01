Export agroalimentare, nel 2023 registrato il record a 64 miliardi di euro

E’ record storico per l’export agroalimentare italiano che per l’intero 2023 raggiunge il valore massimo di sempre a 64 miliardi, con una crescita del 6% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge dalla proiezione della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi undici mesi dell’anno scorso che evidenziano peraltro che cibo e bevande Made in Italy crescono in controtendenza rispetto all’andamento generale anche a novembre.

Più di un terzo dei prodotti agroalimentari italiani è destinato fuori dai confini comunitari anche se il principale mercato di destinazione resta l’Unione Europea, con Germania e Francia in primis.

«Si tratta di un record trainato da un’agricoltura nazionale che è leader in Europa in più di un settore – commenta Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona – Oltre ad essere il Paese più green e più orientato al bio, l’Italia vanta anche il maggior numero di specialità Dop/Igp/Stg. Basti pensare che secondo le rilevazioni di Ismea solo nella nostra regione il commercio di prodotti tutelati con un marchio (89 in tutto) vale quasi cinque miliardi di euro (+5,8% nel 2022 sul 2021) di cui circa un miliardo e mezzo solo a Verona”.

Il Belpaese è anche il primo produttore Ue di riso, grano duro e di molte verdure e ortaggi tipici della dieta mediterranea come pomodori, melanzane, carciofi, cicoria fresca, indivie, sedano e finocchi. E anche per quanto riguarda la frutta primeggia in molte produzioni importanti: dalle mele e pere fresche, dalle ciliegie alle uve da tavola, dai kiwi alle nocciole fino alle castagne.

Il Made in Italy dal campo alla tavola vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole (15mila a Verona, dati Camera di Commercio), 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio. Una rete diffusa lungo tutto il territorio che quotidianamente rifornisce i consumatori italiani ai quali i prodotti alimentari non sono mai mancati nonostante pandemia e guerra.