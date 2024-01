Bauli Patisserie Academy, l'azienda veronese investe sui talenti futuri

Il Gruppo Bauli investe sul talento e dà il via a un nuovo progetto di formazione: in collaborazione con CAST Alimenti, la scuola dei Mestieri del Gusto, nasce la Bauli Patisserie Academy.

Il corso mira alla formazione di figure professionali specializzate in tecniche di pasticceria, con la possibilità, a conclusione del percorso, di entrare a far parte del Gruppo Bauli all’interno della neocostituita Bauli Patisserie Team, che raccoglierà il gruppo di esperti pasticcieri e, grazie alle competenze acquisite, arricchirà con i propri membri i team di Ricerca e Sviluppo e della rete dei punti vendita “Minuto Bauli”, dove il consumatore può gustare il prodotto sfornato al momento.

Il Gruppo Bauli si impegna inoltre a finanziare la Bauli Patisserie Academy; l’accesso sarà pertanto gratuito per tutti i partecipanti al corso. Un investimento sia su talenti futuri da integrare potenzialmente nell’organico, sia sui talenti già presenti nel Gruppo: quattro dei dodici studenti saranno infatti già dipendenti del Gruppo Bauli, con l’obiettivo di coltivare internamente le competenze di alta pasticceria cruciali per la crescita dell’azienda e il miglioramento continuo dei prodotti che sviluppa.

«Siamo fieri di dare il via a un progetto di grandissimo valore, che punta a sostenere e coltivare giovani talenti - afferma Michele Bauli, Presidente del Gruppo Bauli -. Con la Bauli Patisserie Academy abbiamo voluto investire sul futuro e sulla formazione con un approccio innovativo, che non comprende solo le tecniche della pasticceria tradizionale, ma anche competenze diverse ormai indispensabili, come ad esempio quelle necessarie per la creazione di prodotti ‘free from’. Il nostro obiettivo è quello di dare vita ad una generazione di pasticcieri con una marcia in più, che si possa distinguere in un mercato sempre più competitivo e selettivo. E saremo proprio noi i primi a scommettere su questi giovani, individuando tra di loro le persone da inserire nella nostra realtà, all’interno della Bauli Patisserie Team. Un caloroso benvenuto, dunque, ai partecipanti della Bauli Patisserie Academy!».

Sul valore e i significati della collaborazione con il Gruppo Bauli così si è espresso il Direttore di CAST Alimenti, Vittorio Santoro: «Questa collaborazione evidenzia il nostro costante e qualificato dialogo anche con grandi aziende, che si affianca in modo sinergico a quello con i laboratori artigiani. CAST, infatti, forma sia maestri pasticceri, sia personale qualificato per le aziende più note dell’arte dolciaria. Di fatto apriamo, con i nostri corsi, nuovi sbocchi professionali. Entrare nel mondo dell'industria alimentare permette infatti di approfondire aspetti specifici della professione come l'R&D, le applicazioni innovative delle materie prime, lo sviluppo di nuovi prodotti. Un lavoro dinamico e vario, che permette anche di viaggiare e di conoscere nuovi mercati. È questo un ambito di lavoro della professione di pasticcere poco noto, ma di grande respiro. Il fatto che il Gruppo Bauli abbia scelto CAST per dare vita a questo progetto di Academy non solo ci rende orgogliosi come scuola, ma ci permette di offrire ai nostri studenti ulteriori e concrete opportunità di lavoro».

Dal punto di vista della struttura del corso e della sua concreta operatività, da sottolineare come il piano formativo si svilupperà su 12 settimane a partire dal mese di marzo e sarà suddiviso in moduli, ognuno dei quali dedicato ad una preparazione pasticcera, alla base del successo e dell’eccellenza del Gruppo Bauli, dalla preparazione del lievito madre alle creme idrate e anidre, dal temperaggio del cioccolato alle frolle e alle masse montate fino ai prodotti senza glutine e senza lattosio.