“Uguali per la Costituzione”, Ernesto Maria Ruffini ospite a Verona

Il 19 gennaio, alle ore 18.30 , presso l' Hotel Due Torri di Verona , si terrà un evento letterario di rilievo : la presentazione del libro "Uguali per Costituzione" , scritto da Ernesto Maria Ruffini, Direttore Nazionale dell'Agenzia delle Entrate . L'opera, edita da Feltrinelli, gode della prestigiosa prefazione di Sergio Mattarella . In questa occasione speciale, Ruffini dialogherà con l'ex parlamentare del Partito Democratico, Gianni Dal Moro.

Ruffini, già ospite qualche mese fa sul Palco della Gran Guardia in occasione del TedX Verona, esplora il lavoro svolto in Assemblea Costituente, evidenziando come il risultato raggiunto fosse il frutto del reciproco rispetto tra le diverse ideologie e visioni dei Costituenti, un rispetto che si riflette nella realtà quotidiana di ogni cittadino italiano. Il libro non si limita alla sola riflessione storica, ma ripercorre anche le discussioni parlamentari e le leggi che hanno segnato la storia repubblicana, delineando i progressi e i ritardi nel cammino verso una concreta attuazione dell'uguaglianza.