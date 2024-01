Crisi del canale di Suez: a rischio il 6,6% dell’interscambio commerciale della provincia scaligera

« La crisi nel canale di Suez – dichiara Giuseppe Riello, Presidente della Camera di Commercio di Verona -sta avendo un impatto negativo sulle imprese veronesi , che sono fortemente integrate nelle catene di approvvigionamento globali. Le imprese veronesi che importano o esportano attraverso il canale di Suez stanno registrando ritardi nelle consegne e aumenti dei costi. Questi ritardi e aumenti dei costi possono avere un impatto negativo sulla competitività delle aziende . Le imprese veronesi devono adottare alcune misure per affrontare questa situazione, tra cui diversificare le loro rotte di approvvigionamento e di esportazione e lavorare con i loro fornitori e clienti per trovare soluzioni per ridurre i ritardi e i costi».

Vi importiamo perlopiù apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche, macchinari, autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e altri mezzi di trasporto per un controvalore complessivo di 774 milioni e 128 milioni di abbigliamento. Dalla Cina Verona importa complessivamente 739 milioni di prodotti a valore, in prevalenza macchinari e apparecchiature per un valore di 361 milioni di euro e abbigliamento per 70 milioni.