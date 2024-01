Vespa Club Italia alla conquista di Verona

È l’emblema dello stile di vita italiano. Simbolo delle vacanze romane e inno alla Dolce Vita. Ha conquistato tutte le generazioni sin dalla sua nascita nel 1946 e ad oggi rimane il mito del made in Italy. La mitica Vespa conquisterà Verona sabato 20 gennaio in occasione del Motor Bike Expo 2024 quando migliaia di iscritti al Vespa Club Italia sfrecceranno tra le vie della città per poi ritrovarsi in Fiera ed esporre i loro modelli.

Alla manifestazione dedicata alle moto, in programma dal 19 al 21 gennaio, non poteva dunque mancare la moto d’eccellenza made in Italy. A VeronaFiere sarà infatti allestita un’area espositiva dedicata ai modelli Vespa, alcuni dei pezzi più incredibili ideati dalla Piaggio. Ma non solo. I visitatori saranno avvolti da un’atmosfera anni ’80 dove potranno scoprire la cultura, la musica, l’abbigliamento e lo stile dell’epoca. I tesserati invece potranno godere di diversi vantaggi, dalla riduzione del biglietto d’ingresso (16 euro al posto di 24) alla possibilità di parcheggiare gratuitamente all’interno dell’evento.

Vespa patrimonio culturale italiano

Durante il Motor Bike Expo 2024, il Vespa Club Italia porterà avanti anche l’iniziativa “Vespa Patrimonio Culturale Italiano” che si pone come obiettivo il riconoscimento come espressione culturale, storica e artistica del nostro paese. Per questo motivo il club ha indetto anche una raccolta firme online al https://www.vespapatrimonioculturale.it/.

Più di una moto. La Vespa racconta l’evoluzione dell’Italia

La Vespa ha conquistato intere generazioni grazie alla sua capacità di adattarsi e raccontare il sentimento della popolazione, sfoggiando un marketing con pochi eguali in grado di resistere alle trasformazioni sociali.

Nel 1946 l’Italia era appena uscita dalla guerra mondiale e aveva bisogno di spensieratezza, ed ecco che arrivò una moto con la quale girare per la città senza pensare ai problemi. Dopo qualche anno, l’economia cominciò a riprendersi e crebbe il desiderio di evasione dalla vita quotidiana. E anche in questo caso, la Vespa rispose perfettamente, basti pensare al successo del film in cui Audery Hepburn e Gregory Peck sfrecciavano per le vie di Roma.

Ma la Vespa diventò anche portatrice di valori rivoluzionari. A partire da una comunicazione che puntava all’emancipazione femminile, fino ad arrivare agli anni ’70 quando la star di casa Paggio diventò simbolo dei giovani che chiedevano pace, libertà e sogni. E con un balzo temporale, dopo naturali momenti di ascesa e stabilizzazione, la Vespa approdò nel nuovo millennio, dove, ancora una volta, diventò narratrice della realtà italiana grazie all’ideazione, tra le varie, del modello elettrico, simbolo del desiderio green della popolazione.