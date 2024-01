Motor Bike Expo, storia di due visionari

Il viaggio di Paola Somma e Francesco Agnoletto , ideatori del Motor Bike Expo , è una narrazione appassionata e vibrante che si snoda lungo i sentieri del motociclismo , un percorso costellato da sogni, passione e pura determinazione . Trent'anni fa , questi due visionari hanno avuto l'intuizione di trasformare la loro passione per le due ruote in un evento che, anno dopo anno, è diventato un punto di riferimento globale nel mondo del motociclismo.

Nel corso degli anni, il Motor Bike Expo ha continuato a crescere, evolvendo da una mostra incentrata sulle moto personalizzate a un evento che abbraccia tutto il mondo del motociclismo. Paola e Francesco hanno saputo catturare l'essenza della cultura motociclistica in tutte le sue forme: dalle moto fuoristrada ai tourismo, dalle cafe racer alle scrambler. Ogni edizione dell'evento si è trasformata in un teatro dove passioni, sogni e stili di vita si intrecciano, creando un'esperienza unica e indimenticabile per i partecipanti.