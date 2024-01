Effetto Motor Bike a Verona: alberghi finora pieni al 75%

«Per il Motor Bike Expo l’occupazione degli alberghi a oggi è intorno al 75% in città e al 60% in periferia. Sulla base dei nostri modelli si va verso numeri ottimi per il periodo. Possiamo dunque dire che la stagione turistica veronese parte davvero bene».

Giulio Cavara, Presidente di Federalberghi Confcommercio Verona, conferma la crescente attrattività degli appuntamenti veronesi, specie in ambito fieristico e culturale, in un primo bilancio del 2023: «Quest'anno a Verona tutto è andato per il verso giusto. Possiamo dirci particolarmente soddisfatti della stagione lirica e di quella fieristica: e non solo per le grandi manifestazioni come il Vinitaly. Motor Bike Expo, per esempio, oltre a confermare un movimento crescente, per noi è fondamentale nella fase stagionale tradizionalmente meno vivace».