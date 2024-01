Tutto pronto a Verona per il Motor Bike Expo 2024

Manca una manciata di giorni al taglio del nastro dell'edizione 2024 di Motor Bike Expo (MBE). L'evento fieristico, che inaugura il calendario annuale di Veronafiere, arriva in coincidenza con i 30 anni di attività fieristica dei suoi ideatori, Paola Somma e Francesco Agnoletto. Anche per questo particolare anniversario, da venerdì 19 a domenica 21 gennaio MBE 2024 propone un’edizione particolarmente ricca di contenuti e capace di accogliere realmente tutto l’universo delle due ruote. Si tratta di uno degli eventi più attesi e riusciti nel panorama delle due ruote in continua crescita visti i 160.000 visitatori nel 2023 e una presenza online imponente con oltre 1,5 milioni di visite al sito web istituzionale.

MBE 2024, ospitato in uno spazio espositivo di oltre 100.000 metri quadrati distribuiti in 7 padiglioni e 6 aree esterne, vede la partecipazione di 700 espositori, tra cui le più importanti aziende del settore, garantendo una vetrina eccezionale per i giganti dell'industria motociclistica. Tra i nomi di spicco ci sono Aprilia, Benelli, BMW Motorrad, Harley-Davidson e molti altri, ognuno pronto a mostrare i propri prodotti all'avanguardia. Una menzione speciale va alla BMW Motorrad che svelerà un nuovo modello in anteprima il 19 gennaio.

Oltre alle grandi case produttrici, l'evento vede la partecipazione di marchi leader nei rispettivi segmenti. Liqui Moly, come main partner, assieme a Bardahl, Continental, Dainese, e altri ancora, contribuiscono a rendere l'evento un punto di riferimento per il settore.

Il vero cuore pulsante di MBE è rappresentato dalle sue innumerevoli attività all'aperto. L'Yamaha Arena ospiterà eventi emozionanti come lo Swank Rally Winter Edition e il talent "700% Made in Italy". Inoltre, sarà possibile provare i nuovi modelli delle Ebike Yamaha. Nelle aree esterne, il pubblico potrà assistere a esibizioni di stuntman, partecipare a corsi di guida e sperimentare i demo ride di marchi prestigiosi come Harley-Davidson e Talaria.

L'evento pensa anche alla formazione con corsi per bambini e donne, tenuti da esperti del settore come Gianluca Nannelli e Marco Lucchinelli. Per gli amanti dell'adrenalina, l'Area Drifting e l'Area Freestyle offrono spettacoli mozzafiato con derapate, burnout e acrobazie aeree.