Velocità di vendita di un immobile, a Verona servono 114 giorni

A livello nazionale, non si notano grandi variazioni nei tempi medi di vendita , ma alcune aree metropolitane, come Bologna e Milano, si confermano le più rapide, con tempi di attesa rispettivamente di 56 e 68 giorni. Tuttavia, Milano ha subito un leggero rallentamento rispetto all'anno precedente. Al contrario, Palermo rimane la città con i tempi di vendita più lunghi, ora a 136 giorni.

Verona, con un tempo medio di vendita di 114 giorni per il capoluogo e di soli 118 giorni per l’hinterland, dimostra un trend in linea rispetto al contesto nazionale . Questo miglioramento di 9 giorni rispetto all'anno precedente è particolarmente significativo, soprattutto in virtù del fatto che tale performance è sostenuta dal mercato delle seconde case, molto attivo nella zona.

Il contesto generale mostra che nei capoluoghi di provincia si registra una media di 129 giorni per la vendita di un immobile , un dato in miglioramento rispetto ai 134 giorni dell’anno precedente e il migliore degli ultimi dieci anni . Questo riflette una situazione di mercato che, nonostante i primi segnali di rallentamento, soprattutto nelle città dove la forbice tra la capacità di spesa degli acquirenti e le richieste dei venditori si sta allargando a causa dell'aumento dei tassi d'interesse, mantiene ancora una sua effervescenza.

Per Verona, in particolare, si assiste a un'agilità del mercato che potrebbe essere interpretata come il risultato di un equilibrio più sostenibile tra offerta e domanda, forse anche grazie alla particolare attrattività dell'area veronese che continua a stimolare l'interesse sia per la prima che per la seconda casa.