Mercato immobiliare a Verona, Borgo Roma e Golosine in rialzo

Centro Storico: recupero dei valori e scarsità di offerta

Il centro storico di Verona ha visto un aumento dello 0,7% nel valore delle abitazioni. Questo modesto incremento è attribuibile alla scarsità di offerta immobiliare nel cuore della città, che ha portato a un rallentamento delle vendite, in particolare per gli investitori in attesa di un calo dei prezzi. Le abitazioni di grande metratura, oltre i 150 mq, inserite in contesti di pregio, hanno attirato l'attenzione grazie a caratteristiche come affacci panoramici, spazi esterni, box auto e luminosità. I prezzi per una soluzione da ristrutturare si aggirano mediamente tra i 3500 e i 4500 € al mq, con valori che possono raggiungere i 5000-6000 € al mq per immobili in condizioni ottimali. Da notare anche la presenza di nuove costruzioni, come quelle nell'ex palazzo della Banca d'Italia, che presentano prezzi medi di 5000 € al mq e valori di punta fino a 8000 € al mq.