Multinazionali del web, all'Erario solo 162 milioni di tasse all'anno

Nel 2022, le 25 principali Web company presenti in Italia hanno versato solo 162 milioni di euro in imposte sul reddito all'erario nazionale, un dato che sale a 206 milioni se si include la Digital Service Tax. Questo importo, apparentemente modesto, si inserisce in un contesto più ampio di elusione fiscale da parte di queste multinazionali. Tra il 2014 e il 2022, hanno eluso le amministrazioni finanziarie internazionali per un totale di 99,7 miliardi di euro. L'Ufficio studi della CGIA ha evidenziato questa tendenza attraverso i dati pubblicati da Mediobanca.

Un aspetto cruciale di questa dinamica è il trasferimento di una parte significativa degli utili ante imposte nei Paesi a fiscalità agevolata. Questa pratica, sebbene legale, solleva interrogativi etici e sfida i principi di equità fiscale.

La risposta politica: Global Minimum Tax

Dal 2024, l'Italia implementerà la Global minimum tax con un'aliquota del 15% sugli utili delle multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro. Questa misura mira a contrastare le strategie di elusione fiscale, imponendo un'imposta minima integrativa e una suppletiva per le imprese che fanno parte di gruppi multinazionali.

Impatto sul gettito fiscale e differenze con le imprese nazionali

Nonostante il largo consenso su questa iniziativa, si stima che l'impatto sul gettito fiscale sarà limitato. Le previsioni indicano un incremento graduale degli introiti, arrivando a circa 500 milioni di euro entro il 2033. Al contrario, le imprese italiane sono soggette a un prelievo fiscale medio di almeno il 30%, quasi il doppio rispetto all'aliquota applicata alle multinazionali.

Comparazione regionale e disparità fiscali

Un confronto regionale rivela che solo le imprese in Valle d'Aosta e Molise pagano meno tasse in termini assoluti rispetto ai colossi del Web. Le imprese lombarde, laziali e venete, invece, contribuiscono in modo significativamente maggiore all'erario nazionale.