De Angelis Food Group S.p.A. accoglie nel suo portfolio il Pastificio Regal

Guidata dal dinamico amministratore delegato Paolo Pigozzo, De Angelis ha celebrato nel 2023 il quarantesimo anniversario , segnato da un periodo di crescita esponenziale. Partendo da un fatturato di 24 milioni di euro nel 2017, il gruppo ha raggiunto i 115 milioni di euro nel 2022 , con proiezioni ambiziose che mirano a superare i 200 milioni di euro. La sua gamma di prodotti comprende 65 ripieni diversi per pasta all'uovo , oltre a una varietà di opzioni biologiche e vegane, posizionandosi come un leader nell'innovazione del settore alimentare.

L'acquisizione del pastificio "Regal" rappresenta un'ulteriore tassello importante per De Angelis Food Group . "Regal", noto per la sua alta qualità e la forte presenza sul mercato con i suoi diversi brand, tra cui "REGAL", "Le Specialità dello Chef", "I tesori del Mulino", e "CasaBevilacqua", nonché le produzioni MDD , si allinea perfettamente alla filosofia di eccellenza e diversificazione di De Angelis.

Antonio Bevilacqua, ex patron e ora amministratore delegato (CEO) del pastificio "Regal" nella nuova compagine, ha espresso grande ottimismo per questo nuovo capitolo. Ha assicurato ai dipendenti che, nonostante il cambio di proprietà, l'identità e l'operatività del pastificio rimarranno inalterate. Questo assicura una continuità sia per i lavoratori che per i clienti, mantenendo gli elevati standard di qualità e l'impegno verso l'innovazione.