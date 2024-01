Saldi al via, i veronesi spenderanno 140 milioni

I veronesi spenderanno circa 140 milioni di euro per i saldi invernali che in Veneto come nel resto d'Italia (Valle D'Aosta esclusa), prendono il via venerdì 5 gennaio. La previsione è di Confcommercio Verona, sulla base delle elaborazioni della Confcommercio nazionale, secondo cui saranno 15,8 milioni le famiglie che si dedicheranno nel Paese allo shopping scontato, con una spesa pro capite di circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro.