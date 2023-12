A San Bonifacio gli assessori Donazzan e Marcato

«La Fonderia Dante per me è un orgoglio e una storia di successo, un esempio di workers buyout che ha fatto scuola in Italia. È sempre un piacere essere qui con voi, in mezzo ai lavoratori che hanno salvato la loro impresa e l’hanno resa un fiore all’occhiello nel settore, ora partner di grandi progetti industriali per grandi case automobilistiche. Questo è un luogo che porto a modello, che rappresenta per la Regione e per me, che insieme all’Unità di crisi ho seguito l’intera storia e il percorso di rinascita, un esempio da ricordare per come l’energia, la professionalità e la passione possono fare la differenza, anche e soprattutto in una situazione di crisi».

Lo dichiara l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan è intervenuta nella sede della Cooperativa Fonderia Dante in occasione del tradizionale appuntamento per gli auguri di Natale che l’azienda ha voluto declinare in un evento aperto al pubblico. L’appuntamento dal titolo “Visionaria, dialoghi sul futuro – comprendere i cambiamenti, gestire le complessità” voluto dalla dirigenza dell’azienda come riflessione comunitaria, ha previsto una serie di dibattiti, tavole rotonde e riflessioni sulla consapevolezza dei cambiamenti.

«Siamo qui per celebrare un modello virtuoso e per guardare avanti – ha detto Donazzan – perché il capitale umano qui ha fatto la differenza nella crisi, trovando un’opportunità unica. Ma lo stesso capitale umano oggi è la leva che garantisce la crescita di questa realtà di cui continueremo a seguire e sostenere, andandone ben fieri».

L’assessore Donazzan è intervenuta alla stessa tavola rotonda alla quale ha partecipato anche il collega, assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato: «Per la Regione Veneto e anche personalmente – ha sottolineano l’assessore Marcato – è una grande soddisfazione essere qui per confrontarmi su un tema, quello del cambiamento che vede nella Cooperativa Fonderia Dante un esempio davvero unico, che ci inorgoglisce in modo particolare. Passione e intraprendenza dei lavoratori uniti ad una straordinaria capacità di investire in innovazione hanno resto questa storia una storia di successo, testimonianza esemplare della capacità imprenditoriale dei veneti, unita alla solidarietà che hanno messo in moto un questo territorio un modello virtuoso che oggi tutti ci invidiano. La Regione va fiera di questa realtà, che dimostra quanto sostenere le imprese nella ricerca e nella capacità di innovare sia essenziale oggi più che mai».

«Bisogna essere molto concreti – ha aggiunto Marcato – nella narrazione del tema energetico e bisogna essere molto concreti anche su quello della sostenibilità. Non esiste una vera sostenibilità senza la sostenibilità economica, perché non possiamo chiedere a un’acciaieria che domattina diventi una profumeria. Non è possibile. Bisogna riuscire a contemperare le due esigenze, sicuramente quella ambientale, ma anche quella economica. I due elementi devono stare assieme, altrimenti avremo un ambientalismo ideologico che però rimarrà tale, rimarrà sulla carta. Per fare una vera transizione energetica e ambientale – ha concluso marcato – bisogna di sicuro contemplare sie le esigenze economiche che quelle ambientali».