Consulenza finanziaria indipendente e consulenza finanziaria tradizionale: cosa cambia?

Gestire le proprie finanze personali può essere complesso, per questo può essere utile rivolgersi ad un professionista. Tra le varie opzioni disponibili, possiamo trovare un consulente finanziario tradizionale o un consulente finanziario indipendente, due figure che operano in modo differente, anche se si occupano delle stesse cose.

Un consulente tradizionale opera all'interno di una banca o di una rete commerciale, spesso focalizzato sulla vendita dei prodotti finanziari offerti dall'istituzione per cui lavora.

Un consulente finanziario indipendente agisce esclusivamente nell'interesse del cliente senza vincoli di affiliazione con istituti finanziari.

Vediamo più nel dettaglio le differenze salienti tra questi due approcci.

Chi è e cosa fa un consulente finanziario?

Un consulente finanziario è un professionista specializzato nel fornire consigli e assistenza su una vasta gamma di questioni finanziarie. Il suo obiettivo principale è aiutare i clienti a gestire efficacemente i loro soldi, investimenti ed effettuare una pianificazione finanziaria per raggiungere i loro obiettivi a lungo termine. Le responsabilità di un consulente finanziario possono includere:

aiutare i clienti a stabilire obiettivi finanziari a lungo termine, come il risparmio per la pensione, l'istruzione dei figli, l'acquisto di una casa;

consigliare sui migliori metodi di investimento in base agli obiettivi, al livello di rischio e al tempo a disposizione del cliente;

valutare e gestire i rischi finanziari attraverso strumenti come assicurazioni sulla vita, assicurazioni sulla salute, polizze di assicurazione sul reddito;

ottimizzare la situazione fiscale del cliente, cercando di massimizzare gli effetti positivi delle regole fiscali vigenti;

fornire consulenza e pianificazione per il pensionamento;

trovare metodi per gestire e ridurre un debito in modo efficiente.

I consulenti finanziari possono lavorare in istituti finanziari, società di gestione patrimoniale, banche, studi professionali o come consulenti indipendenti. Possono anche ottenere certificazioni specifiche per dimostrare competenza e specializzazione nelle pratiche finanziarie.

Consulente finanziario tradizionale, limiti e vincoli

Il consulente finanziario tradizionale è solitamente un dipendente presso una banca o una società di investimenti. La sua prospettiva è spesso limitata dalla visione della banca o dell'ente per cui lavora, essendo chiamato a promuovere e vendere prodotti finanziari specifici offerti dall'istituzione. Il focus principale di questo consulente è la vendita dei prodotti finanziari dell'istituto di appartenenza, che possono essere fondi comuni d'investimento, assicurazioni o altri servizi finanziari. Le sue commissioni sono legate alle vendite effettuate, creando un potenziale conflitto di interessi in cui la priorità potrebbe essere la promozione di prodotti che generano maggiori commissioni, anziché quelli più adatti alle reali esigenze del cliente. Inoltre, la visione del patrimonio e degli obiettivi finanziari del cliente è spesso limitata dalla prospettiva ristretta imposta dalle politiche e dai prodotti dell'istituto finanziario.

Consulente finanziario indipendente, focus sul cliente

Con la consulenza finanziaria indipendente, il professionista opera in modo autorevole e privo di legami con istituzioni finanziarie specifiche. Questo consente una prospettiva più ampia e obiettiva, con un focus maggiore sull'interesse del cliente piuttosto che sulla promozione di prodotti specifici. Il consulente finanziario indipendente si concentra sui servizi e sugli obiettivi di vita del cliente, piuttosto che sulla vendita di prodotti finanziari. La sua retribuzione deriva direttamente dal cliente attraverso un compenso orario, una commissione fissa o un'altra forma di parcella concordata, simile a quella di avvocati o commercialisti. Questo elimina il conflitto di interessi legato alle commissioni generate dalla vendita di prodotti finanziari specifici. La caratteristica distintiva di una consulenza finanziaria indipendente è la capacità di consigliare qualsiasi tipo di investimento senza vincoli imposti da partnership con istituti finanziari, garantendo una gamma più ampia di scelte per il cliente.

Quale tipo di consulenza finanziaria scegliere?

La scelta tra un consulente finanziario tradizionale e uno indipendente dipende dalle esigenze individuali e dalle priorità di ciascun individuo. Se si è alla ricerca di una consulenza finanziaria indipendente mirata, senza vincoli legati alla vendita di prodotti specifici e con un focus più ampio sulle proprie esigenze finanziarie e di vita, il consulente indipendente potrebbe essere la scelta ideale. D'altra parte, se si preferisce un approccio più orientato alla gestione dei prodotti finanziari offerti da un istituto specifico, in combinazione con i servizi di consulenza, un consulente tradizionale potrebbe essere più adatto. La scelta può dipendere dal legame che abbiamo verso la nostra banca, se ci interessa un istituto in particolare o se vogliamo dare spazio anche ad altre soluzioni, che potrebbero essere più vantaggiose.