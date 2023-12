L’imprenditoria veronese a testa alta contro le sfide del mercato

In un mondo generale dove le sfide economiche e geopolitiche si intrecciano in un complicato tessuto di incertezze, la provincia di Verona si distingue per la sua resilienza imprenditoriale. Nonostante un recente comunicato di Confindustria che evidenzia una diminuzione della produzione industriale del 2,56% rispetto all'anno precedente e una previsione di fine anno in flessione del 2,9%, vi è un'incredibile storia di perseveranza e crescita da raccontare.

Riportando i dati di fatturato di molte delle aziende dei principali comuni scaligeri, vorremmo rendervi partecipi di ciò che si produce e realizza sul nostro territorio a suon di impegno, fatica, investimenti, preparazione, ingegno, creatività e intuito.

Le aziende veronesi, con un 66% che dichiara un utilizzo della capacità produttiva normale o soddisfacente e una leggera tendenza positiva dell’occupazione (+0,35%), rappresentano un esempio chiaro di determinazione e capacità di adattamento. Questi dati, apparentemente modesti, nascondono in realtà un dinamismo e un impegno notevoli, soprattutto considerando il contesto generale.

È particolarmente rilevante osservare il recupero delle vendite extra UE, che dopo un calo nel secondo trimestre, hanno segnato un incremento del 4,4%. Questo dato non solo testimonia la capacità di penetrazione dei mercati internazionali da parte di molte aziende veronesi, ma anche la loro agilità nell'adattarsi a nuove opportunità di mercato.

Inoltre, la situazione finanziaria delle imprese scaligere rimane stabile e positiva, con l'85% di esse che segnala una buona liquidità. Anche di fronte a una flessione nella situazione dei pagamenti e a un leggero rallentamento nell'aumento dei prezzi dei prodotti finiti, le imprese non hanno perso il loro slancio.

Ciò che colpisce maggiormente è l’atteggiamento positivo degli imprenditori veronesi nell'investimento futuro. Nonostante una fiducia generale leggermente in calo, il 79% degli intervistati prevede di aumentare o mantenere stabili gli investimenti nei prossimi 12 mesi. Questo non è solo un segno di ottimismo, ma anche una chiara indicazione della loro visione a lungo termine e della loro fiducia nelle proprie capacità imprenditoriali.