Premiati i Maestri del lavoro veronesi

«Molti Maestri, grazie alle iniziative promosse dal Consolato, si recano nelle scuole per aiutare i ragazzi ad orientarsi, a capire il valore del lavoro, per la propria realizzazione personale e per le nostre comunità – ha ricordato il Presidente Pasini –. Un grazie particolare ai familiari delle vittime che hanno deciso di intervenire. La loro presenza è stata testimonianza di quanto sia importante operare ancora di più e meglio sulla prevenzione per evitare tante morti che continuano purtroppo, ed è cronaca di oggi, ad interessare il nostro territorio».

Alla cerimonia sono intervenuti anche il Vicepresidente con delega alle Scuole, David Di Michele e il Consigliere con delega all’Ambiente, Sergio Falzi.