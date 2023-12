Massimo Greggio è il nuovo presidente della sezione metalmeccanici di Confindustria Verona

L’assemblea della sezione metalmeccanici di Confindustria Verona ha eletto Massimo Greggio, USI Italia Srl di Verona, Presidente per il quadriennio 2023-2027.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia e il presidente Fabbri per il lavoro di questi anni. – ha dichiarato Massimo Greggio - Il nostro comparto, uno dei più rappresentativi nel panorama produttivo italiano, ha recuperato quasi completamente i livelli pre-pandemia, grazie al miglioramento della domanda interna e al commercio mondiale. Dalla seconda metà del 2023, sono però molte le aziende del comparto che hanno visto un rallentamento della produzione e dell'export e vedono con meno ottimismo i prossimi mesi».

Il neo presidente ha poi proseguito: «Sono però queste stesse imprese che sono chiamate ad accettare e vincere le nuove sfide del futuro. La necessità di innovare e dotarsi di nuove tecnologie e macchinari, per far fronte alle sempre più crescente difficoltà di trovare e inserire nuove persone. Adottare sistemi produttivi più sostenibili per il rispetto dell’ambiente. L’uso consapevole delle materie prime e l'implementazione di politiche di riciclaggio, inoltre, permettono anche di far fronte agli alti costi di approvvigionamento e energetici. La tutela della sicurezza e la formazione professionale dei lavora tori per creare delle aziende con ambienti di lavoro sicuri e più attrattivi, e conciliare le esigenze delle persone con quelle aziendali».

«Queste sono solo alcune delle priorità su cui credo dovremmo concentrarci. Sono le sfide che il settore metalmeccanico deve superare per garantire il suo sviluppo e il suo ruolo strategico nell'economia veronese e italiana. Non sono solo obiettivi ambiziosi, sono obiettivi imprescindibili».

Greggio ha infine concluso con un invito all’associazionismo. «Sono convinto che la forza dell’associazione sia anche questo: unirsi e lavorare in squadra con tanti imprenditori. Per questo mi sento di invitare anche altri colleghi ad entrare a far parte del nostro gruppo».

Durante il suo mandato il presidente sarà affiancato da 4 delegati: Cristina Antoniazzi, Amministratore delegato di Eurotec Srl di Legnago; Giovanni Borinelli, Amministratore delegato di NLMK Verona di Vallese di Oppeano; Nicola Bresciani, Presidente e Direttore generale di Manni Sipre di Mozzecane; Paolo Perotti, Amministratore delegato di Stulz Spa di Valeggio sul Mincio.

Massimo Greggio succede a Massimo Fabbri.