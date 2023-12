Allegrini, nuovo assetto societario

La famiglia Allegrini, nell’ambito del progetto di riassetto proprietario e di governance, finalizzato alla costante espansione dell'attività imprenditoriale nel settore vitivinicolo, ha concluso un primo accordo il cui risultato finale è destinato a procurare la suddivisione dei principali assets.

In particolare, Francesco, Giovanni e Matteo Allegrini, eredi di Franco Allegrini, acquisiranno la maggioranza delle società veronesi Allegrini e Corte Giara, radicate in Valpolicella, e ne saranno alla guida unitamente a Silvia, erede di Walter Allegrini, mentre il Cav. Lav. Marilisa Allegrini e le figlie, Carlotta e Caterina, manterranno la proprietà delle aziende toscane, Poggio Al Tesoro a Bolgheri e San Polo a Montalcino, oltre che di Villa Della Torre a Fumane in Valpolicella.

Nell’operazione Francesco e i fratelli sono stati assistiti dall’Avv. Prof. Riccardo Borsari per gli aspetti legali, dal Dott. Alberto Fioritti dello studio Serantoni per quelli finanziari e dal Dott. Tommaso Zanini in qualità di advisor finanziario; Marilisa e figlie sono state assistite dagli Avv.ti Giovanni Maccagnani e Luca Toninelli per i profili legali, dal Dott. Andrea Rossi dello studio SLT per quelli finanziari e valutativi e dal Dott. Paolo Giovannini per le questioni fiscali.

Gli atti notarili verranno rogitati dal notaio Cristiano Casalini dello Studio CCI.