Viabilità, Veronesi: «Lavoriamo per ripristinare il progetto del Traforo»

La vicesindaca del comune di Grezzana Federica Maria Veronesi è intervenuta durante la cerimonia di consegna del 3° Premio Pantheon per rispondere ad alcune domande relative alla questione annosa della viabilità a Grezzana e, più in generale, in Valpantena.

«A oggi a Grezzana stiamo lavorando per la SP6 e per il ponte. Ovviamente i primi giorni, con la viabilità alternativa, ci sono stati alcuni problemi di traffico, ma tutto sommato la viabilità ha tenuto, per quanto riguarda la parte provinciale. Per quel che riguarda la viabilità più in generale mi faccio portavoce del nostro sindaco Arturo Alberti, che si è fatto appunto paladino del progetto del Traforo, che è stato riportato in auge dopo che l'amministrazione Tommasi aveva deciso altre vie. Adesso si sta ancora cercando di capire come finirà questa faccenda».