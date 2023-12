Viabilità e Traforo: dai sindaci un appello alla politica

L’agire congiunto di alcuni primi cittadini della Provincia Verona, chiamati a raccolta il 6 novembre nella Sala Rossa della Provincia di Verona dal sindaco di Grezzana Alberti, ha dato il là a un dialogo critico sulla viabilità provinciale, con un’attenzione speciale al Traforo delle Torricelle. Questo impegno collettivo riflette un’esigenza profonda di modernizzazione delle infrastrutture stradali, essenziali per l’operatività imprenditoriale e il benessere dei cittadini, in particolare nei comuni e nelle vallate a nord di Verona.

<figure style="margin: 0px; box-sizing: border-box; display: block; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Raleway; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; " class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"></figure>

L’incontro ha messo in luce la volontà di un’azione trasversale, superando i confini politici in nome di una prospettiva più ampia, quella di un tessuto urbano integrato e funzionale. «Non siamo qui per parlare di quale traforo costruire – afferma Alberti, raggiunto oggi nella sede della sua azienda a Lugo di Valpantena – ma per risolvere una questione vecchia di quarant’anni».

L’obiettivo è duplice: favorire il flusso commerciale e turistico e mitigare l’impatto ambientale. Il sindaco Zorzi ha sottolineato la necessità di collegamenti efficienti verso est per la Valpolicella, mentre Alberti ha enfatizzato l’importanza di collegamenti nord-sud per Valpantena.

«Dobbiamo riportare il dialogo a livelli sovracomunali – insiste Alberti – per evitare che ogni cambio di amministrazione azzeri il lavoro fatto fino a quel momento».

In conclusione, la voce dei sindaci si alza unitaria: è tempo di costruire un futuro in cui la mobilità non sia più un ostacolo ma un’opportunità di crescita e sviluppo equilibrato. «Pensiamo a Verona del domani – chiosa Alberti – una città che i nostri figli e nipoti possano ereditare con orgoglio».