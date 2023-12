Fine del mercato tutelato: venerdì prossimo l'incontro con Confapi

Confapi Industria & Impresa Verona organizza l'evento pubblico "Energia e fine del mercato tutelato: ne parliamo con l'esperto". L'evento si svolgerà il prossimo 22 dicembre alle 11 presso il ristorante Da Adri, in via Valverde a Verona. I lavori verranno aperti da Manfredi Ravetto, Presidente di Confapi Verona, che così commenta: «Non manca molto a questo grande cambiamento che influirà sull'attività delle PMI e Confapi Verona coglie l'occasione per fare chiarezza ed aiutare gli imprenditori nel prendere decisioni informate».

«Si conclude un 2023 complessivamente soddisfacente per le associate (nonostante la complessità del contesto) ma di grande crescita per Confapi Verona che, oltre al consolidamento delle unioni di categoria già attivate (come Unionmeccanica-Verona del presidente Alfredo Salerno, Unionservizi-Verona del presidente Andrea Lonardoni e Aniem-Verona del presidente Alessandro Falconi) ha festeggiato di recente la costituzione di Unimatica-Verona: tutto è pronto per un 2024 da protagonisti con sempre più aziende veronesi che applicano CCNL legati alla nostra Confederazione e che fruiscono della nostra bilateralità».