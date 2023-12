Energia e fine mercato tutelato: a Verona un incontro per fare chiarezza

Nel 2024 il mercato dell’energia diventerà libero. Che cosa significa? Che conseguenze avrà sulle nostre bollette? Come possiamo tutelarci e a chi dobbiamo rivolgerci per compiere le scelte giuste?

Per rispondere a queste, come a tante altre domande, Adiconsum Verona, assieme a Fnp Cisl Verona, organizza un convegno nella Sala Pastore della Sede Cisl di Verona in Lungadige Galtarossa alle ore 14:30 di lunedì 18 dicembre 2023.

Interverranno all'incontro Loriano Tomelleri, Presidente di Lupatotina Gas e Luce srl, Viviana Fraccaroli, Segretaria generale dell'Fnp Cisl Verona e Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona APS.

Durante il convegno verranno inoltre illustrate le nuove condizioni del Gruppo d'Acquisto Luce e Gas promosso da Adiconsum Verona per garantire economicità e trasparenza in bolletta. Sono oltre 700 i veronesi che ad oggi hanno aderito all'iniziativa dell'Associazione che ha così realizzato uno dei più numerosi gruppi d'acquisto nell'ambito energetico a Verona.

Durante l'evento verrà, inoltre, distribuito gratuitamente il vademecum, realizzato dall'Associazione, per informare i consumatori sulla fine del mercato tutelato.

«Attenzione – avverte Davide Cecchinato, Presidente Adiconsum Verona – in queste settimane molti consumatori ci riferiscono di essere contattati telefonicamente per il cambio del fornitore. Prima di procedere conviene sempre farsi mandare per iscritto le nuove condizioni di fornitura. E scegliere solo dopo aver attentamente valutato le nuove offerte».

«Adiconsum Verona – conclude Cecchinato – è disponibile per fornire consigli ai cittadini con i suoi sportelli presenti in tutto il territorio di Verona e zone limitrofe».