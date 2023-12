Viabilità in Valpantena, tra problematiche e potenzialità

«La viabilità è uno dei punti centrali per cui possiamo pensare di ragionare di sviluppo del territorio. Dobbiamo metterci attorno a un tavolo: è la visione complessiva di Verona che deve essere messa al centro, non le beghe di quartiere o quello che può sembrare il traforo “targato Valpantena”».

Alberti conclude: «Ce l’hanno insegnato i nostri antenati, i Romani: le strade sono state quelle che venivano costruite prima di tutto, dopo le conquiste di nuovi territori. Non abbiamo una ferrovia in Valpantena e neanche in Valpolicella. Si sentono tante considerazioni sulla bancabilità: parliamoci chiaro, se l’opera serve ed è utile credo che non sia un problema di soldi. Quando c’è l’utilità, i soldi si trovano. Faccio il sindaco da sette anni, se la cosa serve si può fare. Però ripeto, bisogna sempre avere una visione che deve essere collegiale, una visione della Verona del futuro».

