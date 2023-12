Renzo Rosso contro Masi: battaglia nel mondo del vino

Masi Agricola S.p.A., società quotata nell’Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium comunica di aver ricevuto notifica da Renzo Rosso e Brave Wine Società Agricola S.r.l. di un atto di citazione con cui si chiede al Tribunale di Verona di accertare se le comunicazioni rese al mercato da Masi in occasione:

(a) delle dimissioni di Rosso;

(b) dell’impugnazione del bilancio da parte di Red Circle Investments S.r.l.;

(c) dell’assemblea che ha approvato la revoca di due amministratori di Masi ai sensi dell’art. 2390 cod. civ.;

configurino un’ingiusta lesione del diritto all’onore e/o alla reputazione di Rosso e di Brave Wine Società Agricola S.r.l. e, in questo denegato caso, abbiano determinato un danno risarcibile.