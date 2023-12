Coldiretti Verona premia le imprenditrici agricole

Un premio per rendere merito all’innovazione, alla determinazione e all’attenzione al sociale delle imprenditrici agricole. In occasione della tradizionale convention natalizia della compagine femminile di Coldiretti Verona che si è tenuta lunedì 11 dicembre al Mercato Coperto di Campagna Amica nel quartiere Filippini, Elisa De Berti, Vice presidente della regione Veneto e madrina dell’evento, ha consegnato le spighe d’argento a tre titolari di azienda che si sono distinte nelle loro attività imprenditoriali.

«Il premio è giunto alla sua decima edizione e di questo siamo particolarmente orgogliose – ha detto Franca Castellani, Responsabile di Coldiretti Donne Impresa Verona – La nostra intenzione è quella di valorizzare tutte le imprenditrici che ogni giorno svolgono con orgoglio il proprio ruolo all’interno delle aziende”. “Le sfide – ha continuato – sono davvero tante, dai cambiamenti climatici all’attacco alle nostre produzioni con proposte come la carne ricreata in laboratorio che potrebbero nuocere sia alla salute dei cittadini che all’economia del nostro Paese, ma le imprenditrici hanno sia la forza d’animo che le competenze per affrontarle con professionalità e tenacia».

Le premiate di quest’anno

Gabriella Orlandi che gestisce un’azienda viticola e olivicola a Grezzana. A lei il riconoscimento per la determinazione. Nel 2020, in piena pandemia, dà avvio al marchio “L’Orlandi Furioso” giocando con le assonanze del suo cognome ma anche rifacendosi a un personaggio letterario che rievoca coraggio e passione.

La spiga per l’innovazione è andata ad Arianna Nordera che è titolare di un allevamento di bovini da latte nel comune di San Martino Buon Albergo. Gli investimenti, lo studio e l’attenzione al benessere animale fanno della sua impresa una delle punte di diamante della zootecnia nazionale anche grazie alla particolare attenzione riservata alla sostenibilità ambientale: la sua azienda produce anche energia green.

Silvia Ferrari e i suoi fratelli hanno ricevuto il premio per il sociale: con il motto “l’agricoltura è l’arte di saper aspettare” conduce un’azienda di frutta e ortaggi a km Zero al Chievo. Dal 2021 l’azienda è stata strutturata per diventare prima fattoria didattica e in un secondo momento anche fattoria sociale per l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate.

«Sta a noi decidere di essere parte del cambiamento ed essere protagoniste nell’affrontare le sfide - ha detto Elisa De Berti che durante la serata ha dialogato con Franca Castellani affrontando tematiche anche molto personali legate all’essere una donna impegnata professionalmente e politicamente. La Vice presidente si è rivolta alle numerose imprenditrici agricole presenti in sala appellandosi alla forza d’animo tipicamente femminile -. Le donne hanno capacità di ascolto e la dote di saper tenere i piedi per terra; si mettono in gioco senza aspettare gli slanci altrui. Non dobbiamo mai sottovalutarci, ma dobbiamo mettere in campo tutte le nostre abilità con tanta voglia di raccontarci».

Al termine della serata è arrivata a sorpresa una quarta premiazione: la spiga speciale per i dieci anni del premio Donne Impresa è stata consegnata infatti anche a Elisa De Berti in qualità di donna veronese impegnata nelle istituzioni e nella promozione del territorio scaligero. “Verona non deve sentirsi marginale nelle questioni regionali. – ha detto in conclusione – Spesso l’orgoglio che ci contraddistingue ci impedisce di chiedere aiuto, ma la Regione c’è. Io stessa ho teso molte volte la mano verso la mia provincia”.