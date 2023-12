Bando per i distretti del commercio: le imprese di San Giovanni Lupatoto si uniscono

L’Assessorato allo Sviluppo economico della regione Veneto, con la DGR n.956 del 31 luglio 2023, ha approvato un bando del PR Veneto FESR 2021-2027 che supporta la rigenerazione urbana attraverso il finanziamento di investimenti delle PMI appartenenti ai settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi che sono localizzate nell’ambito dei Distretti del commercio.

Sono sei le imprese del Comune di San Giovanni Lupatoto che grazie al Distretto del Commercio riconosciuto nel 2018, si sono organizzate per partecipare al bando e cogliere l’opportunità. Si sono aggregate e oggi sottoscrivono la partecipazione nell’accordo operativo che definisce le spese che andranno ad effettuare per valorizzare l’offerta commerciale del territorio, investendo in ammodernamento tecnologico di attrezzature ed impianti aziendali in un’ottica di sviluppo sostenibile, digitalizzazione e transizione green.

Per cercare di avere le maggiori possibilità di assegnazione del contributo, le imprese si sono impegnate a sostenere, una volta ottenuto il beneficio, attività di animazione e promozione del Distretto stesso, definendo con l’Amministrazione Comunale un piano per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze di San Giovanni Lupatoto, che sia anche di stimolo verso la transizione alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

Le sei imprese costituenti l’aggregazione, insieme all’Amministrazione Comunale e alle Associazioni costituenti il Tavolo di Partenariato, rappresenteranno il nucleo di partenza e daranno slancio al progetto con i loro investimenti, dimostrando che le imprese possono essere sostenitrici ed ulteriori promotrici dell’attrattività e della valorizzazione di tutte le imprese del distretto.

Le azioni per il “territorio” vale a dire per il Distretto saranno:

coordinare la promozione e la digitalizzazione delle campagne marketing per tutte le attività e gli eventi del Distretto, dando vita ad una sinergia tra amministrazione e le imprese;

dar vita ad un percorso di eventi e attività nell’arco dell’anno in tema di ecosostebilità, con la creazione di alcuni percorsi tematici sul territorio del Distretto

Per San Giovanni Lupatoto, quindi, la sfida è rappresentata dal coordinamento nella promozione della ricca proposta di attività ed eventi che vengono proposti all’interno del Distretto, in modo da costruire un piano di digital marketing programmato.

In questo modo, ogni attività potrà diventare attore e canalizzatore di comunicazione per amplificare i messaggi anche al di fuori del territorio comunale.

Di fatto quest’azione migliorerà anche i servizi offerti ai clienti, a vantaggio sia dei ricavi aziendali e dell’offerta del territorio.

La parola passa alla Regione Veneto che entro la prossima primavera, speriamo valuti positivamente la proposta progettuale che le nostre imprese hanno elaborato sostenuti e incoraggiati da Confcommercio Verona.

I DATI

imprese partecipanti 6

due attività ristorative, un bar, una palestra, un’attività di commercio e un centro estetico)

investimenti € 357.499,99

(imprese € 274.999,99 - promozione del distretto € 82.500,00)

contributo a fondo perduto € 220.000,00

(alle imprese € 137.500,00 - alla promozione del distretto € 82.500,00

Soggetto Promotore

Benaco Consulting Srl . società di servizi di Confcommercio Verona