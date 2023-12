Fondazione Comunità Veronese: la semplice importanza del dono

Giovanni Mantovani, presidente della Fondazione Comunità Veronese, ha presentato la sua realtà ai nostri microfoni e ricordato l'importanza della condivisione e del dono.

Qual è la genesi di questa bella realtà scaligera?

Questa fondazione nasce nel 2008 da un’intuizione di don Adriano Vincenzi, il quale la propose ad alcune istituzioni della realtà cittadina e provinciale. I soci fondatori sono in particolare la diocesi di Verona, il Banco Popolare e l’allora Cattolica Assicurazioni, oggi Gruppo Generali. Poi ci sono altre piccole ma significative realtà, come l’UCID, che raggruppa i dirigenti di tradizione cattolica, la Fondazione Segni Nuovi e la Fondazione Tubini. La nostra realtà è quindi un aggregato di fondatori che, di fronte alla sfida che lanciò don Adriano, accettarono di dare vita a questo progetto. Come funziona questa fondazione? Ci sono persone, ma anche aziende, che decidono di fare delle donazioni per sostenere dei progetti da loro ritenuti importanti.

Lo scorso 26 novembre si è chiusa la 13esima edizione del Festival della Dottrina Sociale, al quale è intervenuto anche lei. Ci può raccontare quest’esperienza?

Questo evento per noi è stata l’espressione di molte voci e credo che sia stato ben apprezzato da chi è intervenuto. Abbiamo voluto risottolineare un tema che oggi è di estrema attualità, ovvero la povertà. Nella nostra società vi sono più di sei milioni di persone sotto il cosiddetto livello della povertà. L’altro fenomeno che emerge su questo fronte è quello dei cosiddetti working poor, cioè di chi lavora e nonostante questo rimane comunque al di sotto della soglia di povertà.

La cultura del dono è dunque fondamentale: dobbiamo tornare sul piano relazionale...

Io credo che tutti abbiamo bisogno di parole, gesti e relazioni che ci facciano sperare che il futuro sia migliore. Si tratta di un messaggio che dobbiamo trasmettere soprattutto alle giovani generazioni. E credo che realtà come il dono, come la prossimità, come la vicinanza e come la relazione dentro a una comunità sia un indice di di speranza per tutti noi.